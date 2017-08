Ghandri legt medische tests af bij Antwerp

Antwerp blijft druk bezig op de transfermarkt. Vrijdag kwam de Tunesische middenvelder Nader Ghandri naar de Bosuil om zijn transfer af te ronden. Hij legde alvast medische tests af en wordt weldra aangekondigd als nieuwste aanwinst van de Great Old.

Ghandri is een Frans-Tunesisch verdedigende middenvelder en komt over van Club Africain, dat hem aanvankelijk niet wilde laten gaan, maar na verklaringen van de speler zelf in de lokale media toch besloot om mee te werken aan een transfer.

Ghandri is een Tunesisch belofteninternational die met Club Africain al de titel en de beker won. Ook vorig jaar toonde Antwerp al interesse, maar volgens Tunesische bronnen stond Ghandri toen niet te springen om in tweede klasse aan de slag te gaan. Nu wilde hij wel graag komen. Zo graag zelfs dat hij ervoor de confrontatie met zijn clubleiding aanging.