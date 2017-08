‘Despacito’ meest bekeken video aller tijden op Youtube

Het zat er aan te komen. Het lied ‘Despacito’ was al het meest gestreamde nummer op het internet, nu is de videoclip ervan ook al de meest bekeken ooit op Youtube. Met net geen 3 miljard views doen Luis Fonsi en Daddy Yankee het beter dan ‘See You Again’ van Wiz Khalifa en natuurlijk ‘Gangnam Style’ van Psy.