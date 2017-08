WK ATLETIEK. Teleurstellende Milanov heeft nog slechts een waterkans op finale discus, polsstokspringster Smets uitgeschakeld

Philip Milanov heeft zich nog niet kunnen plaatsen voor de finale van het discuswerpen op het WK in Londen. De Bruggeling, die twee jaar geleden zilver behaalde, gooide zijn derde worp 63,16 meter ver, maar de kwalificatieafstand lag op 64,50 meter. Voorlopig staat Milanov achtste, maar in de finale is er slechts plaats voor de twaalf beste atleten. Het is nu wachten op de resultaten van de tweede groep discuswerpers, die er om 21u45 aan beginnen.

De kwalificatieafstand voor de finale lag op 64,50 meter . Als minder dan twaalf atleten daarin slagen, dan wordt de groep aangevuld met de beste verliezers. De eerste poging van Milanov, wiens record op 67,26 meter ligt, strandde op 62,49 meter.

De spanning begon te stijgen toen Milanov bij zijn tweede poging een nulworp liet optekenen. Op dat moment stond Milanov pas op een negende plaats van de eerste groep discuswerpers.

Foto: Photo News

In tussentijd kwalificeerden onder meer Malachowski en Stähl zich wel al voor de finale. Milanov moest het dus waarmaken met zijn derde worp, maar dat lukte niet. Met 63,16 meter kon hij zich niet automatisch kwalificeren. Daarmee eindigt Milanov achtste in zijn groep. Enkel de beste twaalf atleten mogen naar de finale. Het is nu afwachten wat de zestien discuswerpers van de tweede groep doen. Zij beginnen eraan om 21u45 beginnen.

Milanov reageerde teleurgesteld: “Ik ben enorm ontgoocheld. Als ik de finale niet haal, ga ik slecht slapen”. Milanov voelde zich stijf en niet goed in zijn vel. “Ik durfde niet voluit te gaan, ik was te voorzichtig.” Bang afwachten dus hoe de tweede groep het ervan afbrengt.

Foto: Photo News

Fanny Smets zoals verwacht uitgeschakeld

Polsstokspringster Fanny Smets is er niet in geslaagd de finale te bereiken. Smets geraakte niet over 4,35 meter. De kwalificatiehoogte lag op 4,60 meter, terwijl het Belgisch record van Smets op 4,46 staat. De Waalse begon goed met een gelukte sprong over 4,20 meter. De lat werd daarna op 4,35 meter gelegd. Op die hoogte faalde Smets drie keer, terwijl ze vorige week nog 4,46 meter sprong in Leverkusen.

Foto: Photo News