Communicatie over de volksgezondheid, dit land is er nooit sterk in geweest en zal het blijkbaar nooit worden. Terwijl in Nederland en Duitsland volop eieren uit de rekken werden gehaald wegens een besmetting, bleef het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) volhouden dat er in België geen gevaar was voor de volksgezondheid.

Maar gisteren – dágen nadat uw krant het nieuws over de besmetting had uitgebracht – bleek ineens dat ook in België eieren uit de rekken van de warenhuisketens zijn gehaald. Dat gebeurde in overleg met het FAVV, mochten we plots weten. Waarom werd dat niet meteen gecommuniceerd? En waarom werd niet meteen bekendgemaakt over welke bedrijven en dus welke eieren het precies ging? Nu blijkt ook dat het FAVV over al die gegevens beschikte. In Nederland werden die trouwens aan de bevolking meegedeeld.

We willen best geloven dat de volksgezondheid niet echt in gevaar is geweest door de besmetting. Het ging over kleine hoeveelheden van het pesticide fipronil. Maar als een overheidsagentschap dagenlang niets anders doet dan zeggen dat het allemaal wel meevalt terwijl in de buurlanden drastische maatregelen worden genomen, vertrouwt de bevolking het niet meer. Met alle gevolgen van dien: ongerustheid, verwarring en grote verliezen voor de eierproducenten. Niet alleen voor zij die door het schandaal getroffen zijn, maar ook voor de anderen. Door de vage communicatie is elk ei verdacht.

Maar ook als de communicatie van het FAVV beter was geweest, blijft een ei vanaf nu voor veel mensen verdacht. De volksgezondheid is dan misschien niet bedreigd en het ging dan misschien maar om kleine hoeveelheden, er zat wel degelijk gif in onze eieren. En net als de dioxinecrisis heeft dit schandaal alles te maken met de grootschaligheid van de landbouw, met de enorme financiële druk op de boeren en met malafide figuren die daarvan misbruik maken.

Uit winstbejag knoeien deze gewetenloze gifmengers met voedsel en met de gezondheid van duizenden mensen. Dat kunnen ze omdat de boeren om te overleven zo veel mogelijk kippen in een stal moeten stoppen. En juist omdat er zoveel kippen in die stal zitten, kunnen bloedluizen zo grote schade aanrichten. Die schade is een ramp voor de boeren, die zwaar geïnvesteerd hebben en veel te weinig krijgen voor hun dieren en eieren. En dus worden ze gemakkelijk het slachtoffer (of de medewerker) van de handelaars in gif.

Het is een vicieuze cirkel die alleen maar kan worden doorbroken door op een radicaal andere wijze aan landbouw te gaan doen. In dit overbevolkte, volgebouwde landje verdient de biologische landbouw veel meer steun dan ze nu krijgt.