Airbnb: “Cijfers over Airbnb-verhuur kloppen niet”

Brussel - Verhuurplatform Airbnb spreekt de cijfers die vrijdag in De Tijd verschenen over de opbrengsten voor verhuurders tegen. Op basis van een internationaal onderzoek in samenwerking met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, het Franse Le Monde en het Nederlandse Trouw bericht De Tijd dat er elk jaar voor meer dan 77 miljoen euro aan panden wordt verhuurd in ons land, maar de door de kranten gebruikte methodologie is helemaal fout, klaagt Airbnb.

Volgens De Tijd blijkt uit het onderzoek dat er elk jaar voor 77 miljoen euro aan Airbnb-panden wordt verhuurd in de zes grootste steden in ons land. Brussel prijkt op de eerste plaats met een jaarlijkse opbrengst van 34 miljoen euro, maar ook Brugge is elk jaar goed voor 10 miljoen euro.

De analyse toont ook dat er steeds meer een Airbnb-business ontstaat. In de zes steden blijkt tien procent van de verhuurders niet één, maar twee of meer panden te verhuren via Airbnb. In Brussel heeft die groep zelfs een derde van het Airbnb-aanbod in handen.

“Foute methodologie”

Het verhuurplatform zelf is het echter niet eens met die cijfers. “Deze gegevens zijn verkeerd en er wordt een foute methodologie gebruikt om foute conclusies te trekken”, zegt de woordvoerder van Airbnb International in een persbericht. “De meeste verhuurders zijn gewone mensen, die hun huis -meestal hun grootste uitgavenpost- delen om hun inkomen wat op te trekken. Het Airbnb-model is uniek en is er voor gewone mensen. We dragen bij aan lokale gemeenschappen en betalen belastingen”, klinkt het.

Concreet hekelt Airbnb onder meer dat de kranten er van uitgingen dat verhuurders met meerdere eigendommen op Airbnb meerdere panden bezitten, terwijl ze soms gewoon verschillende kamers in hun huis verhuren. De kranten hielden volgens het bedrijf ook geen rekening met het verschil tussen beschikbare nachten en de nachten die effectief verhuurd kunnen worden, waardoor het totale aantal helemaal fout is.

In België verdient de gemiddelde verhuurder jaarlijks 2.100 euro. Een pand of kamer wordt hier gemiddeld 29 nachten per jaar verhuurd, klinkt het.