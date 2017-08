Maakt deze unieke schoonmaakmethode alle andere kuisproducten overbodig?

Antwerpen - Als het van BioOrg afhangt, is de tijd van kuisen met chemische producten verleden tijd. Het bedrijf uit Niel heeft een mix van micro-organismen samengesteld die een zelfzuiverend ecosysteem vormen, net zoals in een bos. “Het komt erop neer dat bacteriën het vuil gewoon opeten”, klinkt het. De provincie Antwerpen test de nieuwe techniek volop uit.

BioOrg, gevestigd op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, vond zijn inspiratie in het bos. “We onderzochten verschillende natuurgebieden in onder meer Zweden, Noorwegen, Zwitserland en ...