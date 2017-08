Vanavond voor het eerst Bolt op WK atletiek, ook Milanov in actie

Vanavond gaat het WK atletiek van start in het olympisch stadion van Londen. De tiendaagse hoogmis van de oersport belooft dit jaar extra speciaal te worden. De afscheidnemende Usain Bolt en Mo Farah komen vanavond al voor een eerste keer in actie, ook discuswerper Philip Milanov is aan zet. Bekijk hier het programma.