Liverpool-middenvelder Lallana “enkele maanden” aan de kant met dijblessure

Liverpool-middenvelder Adam Lallana is “enkele maanden” out met een dijblessure. Dat heeft coach Jürgen Klopp vrijdag bekendgemaakt.

De 29-jarige ploegmaat van Simon Mignolet en Divock Origi blesseerde zich woensdag in München in de finale van de Audi Cup, die na strafschoppen gewonnen werd door Atlético Madrid.

“Ik denk dat we in augustus en september niet op hem hoeven te rekenen”, verklaarde Klopp. “Dit is zeker geen nieuws waarop we aan het wachten waren.”

Op 12 augustus spelen de Reds hun eerste Premier League-wedstrijd, uit bij Watford. Lallana mist niet alleen het competitiebegin met Liverpool, ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate moet het in de komende WK-kwalificatiewedstrijden zonder de middenvelder stellen. Engeland gaat op 1 september op bezoek bij Malta, drie dagen later ontvangen de Engelsen Slowakije op Wembley.