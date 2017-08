Oscarwinnaar wordt producent van droomproject Robbe De Hert

Antwerpen - ‘Hollywood aan de Schelde’, het droomproject van regisseur Robbe De Hert waarvoor de voorbije maanden een succesvolle crowdfundingactie en een benefiet werden georganiseerd, staat weer een stap dichter bij realisatie. De Hert heeft immers met Willem Thijssen een producent gevonden die het ingezamelde geld zal beheren en het project verder zal begeleiden. Dat heeft De Hert vrijdag via Instagram bekendgemaakt.

‘Hollywood aan de Schelde’ moet een documentaire worden over de geschiedenis van de Belgische film. De Hert beschikt al jaren over vele uren aan beeldmateriaal, maar kreeg door financiële problemen het project nooit rond. Dankzij de steun van heel wat sympathisanten en filmliefhebbers lijkt er nu toch schot in de zaak te komen.

Producent Willem Thijssen is een in Vlaanderen actieve Nederlander die tweevoudig (gedeeld) Oscarwinnaar is door zijn werk voor ‘Een Griekse Tragedie’ van Nicole Van Goethem en ‘Father and Daughter’ van Michael Dudok de Wit. De Hert werkte bovendien in het verleden al samen met Thijssen, onder meer bij ‘De Witte van Sichem’ en ‘Gaston’s War’.

De Hert laat verder weten dat de voorbije maanden het bestaande beeldmateriaal - onder meer 375 interviews en setopnames, goed voor 150 uren aan materiaal - alvast geïnventariseerd werd volgens waarde en technische kwaliteit.