IOC neemt nog geen beslissing over deelname Rusland aan Winterspelen 2018

De dopingschorsing die de Internationale Atletiekfederatie IAAF oplegde aan de Russische Atletiekfederatie (RusAF) betekent niet per se dat Russische atleten ongewenst zijn op de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Dat heeft Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), vrijdag op een persconferentie in Londen gezegd.

Maandag besliste de IAAF om de schorsing van de RusAF te verlengen. De IAAF Task Force, die onder leiding van de Noor Rune Andersen toezicht houdt op de Russische atletiekwereld, constateerde wel dat er vooruitgang werd geboekt, maar nog niet voldoende om de Russische atleten weer aan competities te laten deelnemen. De in november 2015 opgelegde schorsing wegens systematisch dopinggebruik kan pas opgeheven worden wanneer het Russische Antidopingagentschap (RUSADA) opnieuw onafhankelijk en correct functioneert, liet de IAAF weten. Negentien Russische atleten kregen evenwel de toestemming om deel te nemen aan het WK atletiek, dat vrijdag in Londen van start gaat.

Het IOC heeft met betrekking tot de deelname van Rusland aan de Winterspelen in Zuid-Korea nog geen beslissing genomen. De door de IAAF opgelegde schorsing heeft volgens Bach ook geen invloed op die beslissing. “Dit is een andere situatie en die vergt een andere oplossing”, zei Bach, die samen met IAAF-voorzitter Sebastian Coe een persconferentie organiseerde. “De IAAF, door feiten waarvoor het vorige bestuur verantwoordelijk is, en RusAF zijn de enige sportfederaties die genoemd worden in het rapport van Richard McLaren. Bij andere nationale of internationale federaties werden geen frauduleuze praktijken vastgesteld. De IAAF bevindt zich dan ook in een uitzonderlijke situatie en nam uitzonderlijke maatregelen. De beslissing (om de schorsing voor RusAF te verlengen) is moedig en wordt gesteund door het IOC.”

IOC-voorzitter Thomas Bach Foto: EPA

“Je mag ook geen appelen met peren gaan vergelijken. De IAAF heeft stappen gezet om de situatie aan te pakken en er is mede dankzij de onafhankelijke Task Force vooruitgang geboekt. We blijven werken zodat de Russische atleten in competitie kunnen terugkeren, zonder dat ze onze filosofie van een propere sport in gevaar brengen. Maar onze situatie is daarom niet dezelfde als in andere internationale federaties”, trad Sebastian Coe Bach bij.

Het IOC stelde twee commissies samen die het McLaren-rapport opnieuw doorspitten. In het veelbesproken document worden meer dan 1.000 Russische atleten genoemd die met staatssteun dopingtests vervalst hebben. Bach hoopt dat het onderzoek in het najaar afgerond zal zijn, eventuele sancties zullen dan opgelegd worden.

De Olympische Winterspelen in Pyeongchang vinden van 9 tot 25 februari 2018 plaats. Het IOC werd vorig jaar zwaar op de korrel genomen, omdat het Russische atleten toeliet op de Olympische Zomerspelen van Rio.