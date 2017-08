Dj’s draaien zondagochtend vanuit luchtballon boven Antwerpen

Het dancefestival AFTRSUN, dat van 11 tot 13 augustus plaatsvindt in Aarschot, telt dit jaar twee podia met Antwerpse ‘hosts’ en de organisatoren willen daarom zoveel mogelijk Antwerpenaars overtuigen om naar het festival af te zakken. Dat willen ze doen door middel van een ballonvaart boven de stad en dat op zondag 6 augustus tussen 7 en 8 uur ‘s ochtends.

De Antwerpse dj’s Vision Machine en Natasja zullen een live set spelen in de ballon en aan de buitenkant van de mand zullen speakers hangen om Antwerpen te laten meegenieten. “Maar we gaan niet boven de 85 dB gaan, want we hebben geen zin om opgepakt te worden”, stelt medeorganisator Christophe Eggen uitslapers enigszins gerust.

Volgens Eggen kwam de keuze voor zondagochtend er niet om de Antwerpenaar te pesten, maar zijn de weersvoorspellingen voor dat tijdstip het best. “We moeten rekening houden met de richting en kracht van de wind, maar we willen ook geen bewolking want we willen alles filmen en dat maandag op onze website streamen”, aldus Eggen. “Om 7 uur zullen we opstijgen aan de Middenvijver op Linkeroever, zodat we over de stad heen kunnen vliegen en hopelijk veilig kunnen landen in een van de deelgemeentes. Alles bij elkaar zal dat zowat 40 minuten duren. We zullen hoog genoeg hangen om niet te luid te klinken, maar ook laag genoeg om het luchtvaartverkeer niet te hinderen.”

AFTRSUN is aan zijn derde editie toe. Op de affiche staan onder meer Mark Hemman, Dense & Pika, Alex Niggemann en Secret Cinema.