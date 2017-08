Tieners en piloot komen om na crash tijdens jongerenvliegkamp

Twee veertienjarige tieners en een piloot zijn om het leven gekomen bij een crash in Zwitserland, in het gebied Diavolezza, nabij Pontresina. De jongeren waren op vliegkamp in de buurt. Een andere zeventienjarige inzittende overleefde het ongeval.

De jongeren zaten in een klein vliegtuigje, een Piper PA-28, toen de crash plaatsvond. Het is nog onduidelijk waarom het vliegtuig neerstortte. Volgens een woordvoerder van de aeroclub van Zwitserland, de organisatie die het kamp organiseerde, zou de piloot voldoende ervaring hebben gehad en de omgeving zeer goed kennen. Jaarlijks nemen zo’n 200 jongeren deel aan het vliegkamp, waarbij ze meer te weten komen over de verschillende vliegtuigen, en een eerste luchtdoop krijgen in kleine groep. Mogelijk liep het tijdens die luchtdoop mis. “De vlucht was niet meer dan een korte tour, die niet langer dan 25 minuten mocht duren”, aldus de organisatoren van het kamp nog.

Over de identiteit van de slachtoffers werd nog geen informatie meegedeeld. De 17-jarige die het ongeval overleefde, zou zwaargewond zijn.