Antwerpen Zingt (voor de twintigste keer) uit volle borst

Antwerpen - Het grootste zangfestival van ‘t stad blaast op zondag 6 augustus twintig kaarsjes uit en dat laat de organisatie natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. De twintigste Antwerpen Zingt moet een “specialleke” worden. Zo staan er dit jaar heel wat grote namen zoals Johan Verminnen, Bart Herman en Willy Sommers op het podium. Hieronder vind je een overzicht van wat er allemaal zoal te doen is.

Antwerpen Zingt begon ooit als een kleinschalig gebeuren in café Den Engel en trekt ondertussen moeiteloos 20.000 bezoekers. Ook in verschillende andere Vlaamse gemeentes wordt er inmiddels met een hoofdletter gezongen.

Op het podium

Het publiek staat tijdens Antwerpen Zingt centraal, al maken er elk jaar ook een paar speciale gasten hun opwachting op het podium. Die worden bijgestaan door de voorzingers, vaak veteranen van het festival – en nog steeds stamgasten van Den Engel. Voor deze jubileumeditie doen ze er nog een schepje bovenop en pakken ze uit met een uitgebreide affiche die de liefhebbers van het levenslied zeker zal bekoren.

Jelle Cleymans en Jonas Van Geel zijn de opwarmers van dienst, gevolgd door Johan Verminnen, Bart Herman, Peter Koelewijn, Paul Severs, Hans de Booij en Willy Sommers, die elk hun grootste hits brengen. Luc Caals pakt dan weer uit met een medley van André Hazes.

Antwerpen Zingt wordt afgesloten met een verrassingsact.

Foto: Wim Hendrix

Praktisch

Antwerpen Zingt vindt op zondag 6 augustus vanaf 18u plaats op de Gedempte Zuiderdokken (Vlaamse en Waalse Kaai), op het Zuid in –jawel- Antwerpen.

De toegang is gratis, al betaal je aan de inkom wel € 5 voor twee consumptiebonnetjes.

Het zangfestijn is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Aangezien Antwerpen Zingt tot in de vroege uurtjes duurt, is het TOV-biljet van De Lijn ook een interessante optie; voor € 3,50 koop je dan een tram- of buskaartje voor de heenrit, inclusief een korting van € 2 voor de taxirit naar huis.

De bezoekers zingen steevast uit volle borst mee en dus worden er aan de inkom gratis liedjesboekjes uitgedeeld. Wie op voorhand alvast wil oefenen kan hier alvast de songlist –met vooral Nederlandstalige nummers, maar ook Engelse en Franse hits- bekijken.

Alle informatie vind je op de site van Antwerpen Zingt.