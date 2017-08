Belgisch vastgoedkantoor Azull verkoopt dromen én vertrouwen: “Een huis in Spanje? Slechte belegging.”

Antwerpen - Dos helados, por favor. “Dat waren mijn eerste woorden Spaans”, zegt Marleen De Vijt. “Geleerd van mijn vader. Om op het strand ijsjes van 8 peseta’s te kopen, een voor mij, een voor mijn broer.” Met Azull is Marleen marktleider in België als het gaat om een huis onder de Spaanse zon kopen. Voor wie droomt van een zomer die nooit voorbijgaat…

Wie? Marleen De Vijt (52)

Studies? TEW aan Universiteit Antwerpen

Bedrijf?Azull, gesticht in 2008. “Nog voor de economische crisis uitbrak… Dat was even schrikken, maar achteraf gezien zijn we sneller kunnen ...