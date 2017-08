Gaviria en Richeze verlengen contracten bij Quick-Step Floors

Brussel - Quick-Step heeft vrijdag de contracten van spurters Fernando Gaviria en Maximilano Richeze verlengd. Beide Zuid-Amerikanen tekenden een contract voor twee extra seizoenen bij het Belgische WorldTour-team.

De 22-jarige Gaviria, een Colombiaan, staat te boek als een topsprinter in wording en won dit seizoen vier etappes en het puntenklassement in de Giro. Verder pikte hij dit jaar ook al ritzeges mee in Tirreno-Adriatico, de Ronde van San Juan en de Ronde van Algarve.

“Wanneer ik terugkijk op de voorbije twee jaren, heb ik er vertrouwen in dat ik de juiste beslissing maak”, legde Gaviria uit. “Ik voel me thuis in dit team. Na wat ik dit jaar heb gerealiseerd in de Giro, wil ik volgend jaar een nieuwe stap zetten. Ik wil mij meten in de klassiekers, wedstrijden die mij altijd al nauw aan het hart lagen.”

De 34-jarige Richeze, een Argentijn, is een cruciale pion in de ontwikkeling van Gaviria. De voormalig ritwinnaar in de Giro, Ronde van Zwitserland en Ronde van Turkije blijft ook nog twee seizoenen aan boord. “Ik ben blij mijn samenwerking met Fernando te kunnen verderzetten”, getuigde Richeze.