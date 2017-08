Debusschere groeit naar topvorm voor EK wielrennen

Jens Debusschere (Lotto Soudal) is één van de snelle renners in de Belgische selectie. “We zijn hier met een sterke ploeg met enkele snelle renners. Het wordt zaak om goede afspraken te maken onderweg, maar daar maak ik me geen zorgen over.”

“Ik groei stilaan naar mijn topvorm”, aldus Debusschere die donderdag samen met ploegmaat Jelle Wallays de oversteek maakte van de Ronde van Polen naar Herning en pas iets voor middernacht arriveerde in het hotel van de Belgen. “In de Ronde van Polen voelde ik me de eerste twee dagen nog niet super. In de laatste sprint had ik wel dat goede gevoel te pakken, maar had ik alleen geen geluk in de sprint. Dat kan gebeuren. Het was leuk geweest om er een resultaat te rijden, dat is altijd goed voor het vertrouwen, maar je kan de klok niet terugdraaien. Ik denk dat ik zondag wel goed voor de dag zal komen.”

“Het zal een afvallingskoers worden door de wind”, meent Debusschere, “iedere ronde zullen enkele renners uit de eerste groep vallen. Maar het wordt nooit een waaierkoers zoals in Qatar. Het wordt een lastige wedstrijd en ik denk dat we met deze ploeg wel iets moois kunnen realiseren.”

Want de Belgische ploeg kan terugvallen op een sterk collectief met enkele werkers zoals Keisse, Wallays, Maes, maar ook snelle jongens zoals De Buyst, Keukeleire, Theuns en Debusschere. “Ik maak me geen zorgen dat we allemaal naast elkaar zullen sprinten”, zei de Belgische kampioen van 2014, “we zijn allemaal verstandig genoeg om een goede keuze te maken in de koers zelf. Het wordt zaak om afspraken te maken en eerlijk te zijn. We hebben allemaal ervaring genoeg in de sprint en dus kunnen we ook inschatten of we goed genoeg zijn om te sprinten. Als ik me zondag voel zoals de eerste dagen in Polen - niet super - dan cijfer ik me graag weg en zal ik in dienst rijden van Jens of Edward. In het verleden hebben we al allemaal bewezen dat we kunnen werken voor elkaar en we doen we dat ook in de teams waar we voor rijden, dus ik voorzie geen problemen.”

Peter Sagan kroonde zich in 2016 tot de eerste Europese kampioen in Plumelec, enkele weken later werd hij ook wereldkampioen. De blauw-witte trui met sterren was dus nooit te zien in het peloton en de titelverdediger is er hier zelfs niet bij. “Dat is jammer voor de organisatie, want hij is een grote naam die voor publiciteit en belangstelling zorgt, maar voor ons vind ik dat helemaal niet spijtig”, lacht Debusschere, “het is mooi dat Peter ons eens de kans geeft om ook iets mee te pikken (lacht). Het deelnemersveld is hier niet bijzonder sterk, maar dat is een gevolg van de datum: vlak na de Tour en tijdens andere koersen. Maar al bij al vind ik het nog wel een mooi deelnemersveld en ik verwacht me aan een EK van een hoog niveau. Bovendien: voor mij maakt het niet uit, als je Europees kampioen wordt, heb ik die trui, een mooie trui, en dan lig ik niet wakker van wie er wel of niet bij was op dat EK.”