Meer dan 60 kinderen geëxecuteerd in Congo: “Levend verbrand”

Meer dan 250 mensen, onder wie 62 kinderen, zijn tussen maart en juni het slachtoffer geworden van wilde executies in de Congolese provincie Kasaï, in het centrum van het land. De daders zijn zowel staatsgebonden als milities en rebellen, zo blijkt uit een rapport dat de Verenigde Naties vrijdag hebben voorgesteld in Genève.

Het rapport werd opgesteld door een team van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Het team onderzocht de etnische zuiveringen in de regio.

Het rapport is gebaseerd op gesprekken die de onderzoekers hadden met 96 personen die naar het naburige Angola gevlucht zijn om te ontsnappen aan de gewelddaden.

De executies werden uitgevoerd tussen 12 maart en 19 juni. Dertig van de geëxecuteerde kinderen waren nog geen acht jaar.

Levend verbrand

“De overlevenden hadden het over mensen die levend verbrand werden, familieleden die opgejaagd en gedood werden en ze hadden het ook over hun eigen vlucht”, aldus Hoog Commissariaat Zeid Ra’ad al Hussein. “Het bloedbad is des te erger omdat het erop lijkt dat de mensen steeds meer geviseerd wordt vanwege hun etniciteit”.

Het Hoge Commissariaat stuurt ook een “ernstige waarschuwing” naar de Congolese regering, en vraagt haar om snel te ageren “opdat dit geweld niet zou uitmonden in een proces van etnische zuiveringen op grote schaal”.