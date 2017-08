Meisje (14) dat vorige week door moeder vermoord werd in Leuven begraven

In de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof van Leuven is vrijdagochtend Eline Pans (14) begraven, een week nadat ze vermoord werd door haar moeder. Een zeer serene begrafenis, waarin niet werd verwezen naar de rol van de moeder tijdens het drama.

Zo’n 450 aanwezigen namen deel aan de emotionele plechtigheid. Daarbij waren ook heel wat klasgenoten van Eline, allemaal met een witte roos in de hand. Op de tonen van een prachtig ‘Alleluia’ werd Eline op het einde van de plechtigheid in een sobere witte kist de kerk uit gedragen. Ze werd begraven op het kerkhof van stad Leuven.

De moeder van Eline, de neurochirurge Mehrnaz D. (49), werd vorige woensdag enkele uren na de vondst van het lichaam opgepakt door de politie en bekende de moord onmiddellijk. De Leuvense raadkamer bevestigde dinsdag de aanhouding voor een maand. De vrouw verblijft momenteel in de gevangenis van Hasselt, maar haar advocaat Jef Vermassen heeft bij het gerecht een verzoek ingediend om ze onder te brengen in een psychiatrische afdeling. De rechter ging daar niet op in.

De Leuvense onderzoeksrechter heeft Mehrnaz wel toegestaan in alle discretie afscheid te nemen van haar dochter Eline (14). Op de begrafenis zelf was ze niet welkom. Wel prijkt haar naam op de rouwbrief.

