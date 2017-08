Man uit Wuustwezel rijft als eerste Belg 5.000 euro per maand binnen met ‘Win for Life’

Wuustwezel - Het kansspel ‘Win for Life Premium’ kent zijn eerste Belgische winnaar. Een man uit Wuustwezel mag maandelijks vijfduizend euro op zijn spaarrekening bijschrijven. Dat meldt Het Laatste Nieuws vrijdagmiddag op zijn website.

Op 14 maart lanceerde de Nationale Loterij het kansspel ‘Win for Life Premium’, waarbij in tegenstelling tot zijn kleinere broers de winnaar elke maand voor de rest van zijn of haar leven 5.000 euro mag ontvangen. Als eerste Belg ooit is een 55-plusser uit Wuustwezel geslaagd in zijn opzet.

De man is een trouwe kansspeler en zet zich in voor de speciale acties van de Nationale Loterij. Daarnaast is hij fan van acteur Bruce Willis en eet hij graag mosselen. Hij wenst dat zijn identiteit niet bekendgemaakt wordt.