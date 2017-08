Kempenaars hoeven zich deze week weer niet te vervelen

Kunst, lekkernijen, oude ambachten, puur natuur en landelijk genot, de Kempenaars gaan weer een flink gevuld weekend tegemoet. Wij zetten enkele tips voor u op een rijtje.

1. Kunstaminé

Wat: kunstgroep OXOt presenteert de voorstelling van de docu ‘tOld’ over mensen die op oudere leeftijd nog van de warmte van een eigen thuis kunnen genieten. De avond bevat ook een optreden van DeMentAliteit en is er een tentoonstelling met onder meer werk van Lutgard De Meyer.

Praktisch: vrijdag 4 augustus vanaf 20u bij OXOt, Hollandse Dreef 1 in Westerlo

Prijs: gratis

2. Mon Mol Martre

Wat: Maar liefst 170 artiesten tonen 'live' hun kunsten op de kunsthappening Mon Mol Martre. Het traject start aan de Markt, langs parking Sint-Pieter, het park Moldersbok en loopt verder via de Wandelweg langs de oevers van de Nete tot aan de watermolen. Op verschillende plaatsen op het traject spelen muzikanten een deuntje en kan je genieten van een hapje en een drankje.

Praktisch: zaterdag 5 (14u-19u) en zondag 6 augustus (12u-18u) langs de Nete, met vertrek op de Markt in Mol

Prijs: gratis

3. Baarle Proeft

Wat: Eten, drinken en muziek op één locatie zodat je de kwaliteit kunt proeven die onze Belgische en Nederlandse keukens uit de restaurants in Baarle te bieden hebben. Kinderen hebben hun eigen speelhoek zodat de ouders rustig en lekker bourgondisch Baarle kunnen proeven.

Praktisch: zaterdag 5 (15.30u-22.30u) en zondag 6 augustus (12u-21u) op het Sint-Annaplein in Baarle-Nassau

Prijs: gratis

4. Feest aan de watermolen

Wat: Natuurpunt viert voor het tweede jaar feest aan de oude Watermolen. Op het programma staan een vroege ochtendwandeling (6u), ontbijt (8u-11u), gegidste wandelingen (13u, 14.30u, 16u), vrije wandelingen en kinderanimatie

Praktisch: zondag 6 augustus van 13u tot 18u aan de oude Watermolen, Watermolen in Meerhout

Prijs: gratis

5. Volkoremet

Wat: Deze folklore- en ambachtenmarkt is aan zijn 23ste editie toe. Er zijn meer dan 140 hobby’s en oude ambachten te bewonderen, naast dans en animatie, vlegeldorsen, reuzenbarbecue, kinderboerderij en hondendemonstraties.

Praktisch: zondag 6 augustus van 11u tot 18.15u in het centrum van Lichtaart (Kasterlee)

Prijs: 4 euro

6. Molenfeesten (1)

Wat: De molenfeesten zijn een gezellig dorpsfeest dat start met een openluchtmis, gevolgd door 'Giel Mert', een marktje met verkoop van ambachtelijke producten, derde wereldproducten, infostanden, kinderanimatie en -vertellingen, acrobatie (waterskiclub), een barbecue... De opbrengst gaat naar de Gielse projecten in het Zuiden.

Praktisch: zondag 6 augustus van 9.30u tot 18u in de Molenstraat in Gierle (Lille)

Prijs: gratis

7. Molenfeesten (2)

Wat: De allereerste Molenfeesten van de Landelijke Gilde aan de Beddermolen in Tongerlo leggen een goed gevuld programma voor: een boerenontbijt, een molenwandeling en een misviering met muziek van fanfare de T-blazers. Nadien vindt er een tractorwijding plaats en optocht in colonne van oldtimertractoren. In de namiddag treedt Westelfolk op, is er een kinderboerderij en kan je komen kijken naar oude landbouwambachten.

Praktisch: zondag 6 augustus vanaf 10u aan de Beddermolen, Molenwijk in Tongerlo (Westerlo)

Prijs: gratis

8. Midzomerfeest

Wat: een feest waaraan de gemeente en tal van verenigingen samenwerken, met een fietstocht voor wielertoeristen (vanaf 8u) en recreatieve fietsers (vanaf 9u), een markt met kinderanimatie (vanaf 10u), een eetfestijn (vanaf 11u) en het Vlaams Muziekfeest (vanaf 14u).

Praktisch: zondag 6 augustus vanaf 8u op het gemeenteplein voor het gemeentehuis in Weelde (Ravels)

Prijs: gratis (behalve eetfestijn)

9. Trekkertrek

Wat: Keep on Smoking organiseert hun jaarlijkse trekwedstrijd met tractoren. Deze tractoren trekken een gewicht verder op een sleep. Het doel is om 100 m ver te geraken.

Praktisch: zondag 6 augustus van 8u tot 18u op de Belgenlaan in Balen

Prijs: gratis