Topmodel Gigi Hadid heeft een dubbelgangster en ze woont niet eens veraf

Het blonde topmodel Gigi Hadid woont in de Verenigde Staten, maar heeft Nederlandse roots. En het is net bij onze noorderburen dat haar dubbelgangster woont. De gelijkenis is zo groot, dat je de twee nauwelijks uit elkaar kunt houden.

De Nederlandse heet Iza IJzerman en werkt ook als model. Bij haar bureau Milk hadden ze de gelijkenissen met Gigi ook meteen opgemerkt. Op bepaalde foto’s lijken de twee blondines als twee druppels water op elkaar. Ze hebben dezelfde gezichtsvorm, dezelde blauwe ogen en zijn beiden gezegend met volle lippen.



Toch staan er op de Instagram-pagina van IJzerman ook veel andere kiekjes waar ze minder op het wereldberoemde model lijkt. Of Gigi zelf weet heeft van haar lookalike is niet bekend, maar volgers van de Nederlandse zijn alvast druk bezig met haar te taggen en hopen op een ontmoeting tussen de twee.



