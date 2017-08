Neymar voorgesteld bij PSG: "Voor het geld? Nee, ik ben naar hier gekomen voor de uitdaging"

"Ik ben naar PSG gekomen omwille van de uitdaging." Dat liet Neymar optekenen bij zijn eerste persconferentie in Parijs. De duurste voetballer aller tijden liet meteen ook weten in klaar te zijn om meteen te debuteren bij PSG, dat zaterdag start aan de Ligue 1 met een thuiswedstrijd tegen Amiens. "Wat mij betreft, ben ik klaar om te spelen", aldus Neymar. "Ik doe niets liever als voetballen."

"Ik ben erg blij dat ik hier heb getekend, dit is een prachtige club en een prachtige stad. Ik kan niet beschrijven hoe ik me voel, maar ik kijk er naar uit om te beginnen trainen, mijn nieuwe ploegmaats te leren kennen en onze doelen te bereiken", zo vertelde Neymar op de persconferentie. "Ik wil gewoon geschiedenis schrijven met PSG. Onze grootste uitdaging is natuurlijk de Champions League, maar niet enkel de Champions League. Ik wil alle trofeeën winnen met PSG!"

"Ik wilde een nieuwe uitdaging, dus volgde ik mijn hart om naar deze ploeg te komen. Dat ik bij Barcelona geen ster was? Neen, dat heeft niet meegespeeld in mijn keuze om naar hier te komen. Ik wilde niet dé ster zijn in Barcelona, want ik voelde me er goed. Daar zoek ik niet naar, ik wil gewoon nieuwe uitdagingen. Dit jaar lagen alle kaarten goed om naar PSG te komen, ook al wilden ze me vorig jaar al. Het is jammer dat de mensen denken dat deze transfer enkel om het geld ging."

Neymar ontkende ook dat hij Barcelona verliet om uit de schaduw van Lionel Messi te treden. "Net het tegenovergestelde. Ik keek altijd op naar Lionel Messi en ben dan ook tevreden dat ik al die jaren met mijn idolen kon spelen bij Barcelona. Maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging."

"Rustig, ik ben hier net!"

Er was vooraf heel wat te doen over de afkoopclausule van 222 miljoen euro, maar ook bij PSG heeft Neymar een dergelijke clausule in zijn contract. "Momenteel is Neymar de duurste speler van het moment, maar binnen vijf jaar zal dat sowieso helemaal anders zijn. En binnen twee jaar is Neymar minstens het dubbele waard", voorspelde PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi. "Maar Neymar heeft ook een afkoopclausule, ja." Waarna Neymar al lachend tussenkwam: "Rustig meneer de president, ik ben hier nog maar net en je wil me alweer verkopen!"

"Neymar heeft bij ons getekend om alle mogelijk trofeeën te winnen. Bedankt om te komen naar Parijs, de mooiste stad ter wereld en de mooiste ploeg ter wereld. Trouwens, als hij voor het geld had gekozen, zat hij nu niet bij ons. Hij kon elders veel meer verdienen. Maar Neymar wil geschiedenis strooien met deze club, dus wil ik hem nog eens bedanken", strooide de voorzitter van PSG met complimentjes naar Neymar.