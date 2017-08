Zo reageren de Obama's als je hen uitnodigt op je trouwfeest

De moeder van een Amerikaanse bruid besloot het er op te wagen en stuurde de Obama's een uitnodiging voor het huwelijksfeest van haar dochter Brook. Wat niemand had verwacht is dat de voormalige Amerikaanse president en zijn vrouw ook zouden reageren.

De Amerikaanse Liz Whitlow stuurde in maart een uitnodiging voor het huwelijksfeest van haar dochter Brook Allen naar 'The Office of Barack and Michelle Obama'. Vier maanden later kreeg haar dochter een bijzonder attente reactie in de brievenbus.



In de enveloppe zat een kaartje, ondertekend door de Obama's: "Proficiat met jullie huwelijk. We hopen dat het gezegend is met liefde, vrolijkheid en geluk, en dat jullie band elk jaar sterker wordt. Dit huwelijk is het begin van een verbond dat jullie leven lang zal duren. Nu jullie inschepen voor een heel groot avontuur, weet dan dat jullie onze beste wensen hebben voor al het moois en alle avonturen die jullie pad zullen kruisen."

MY MOM DEADASS SENT THE OBAMAS A WEDDING INVITATION BACK IN MARCH AND JUST RECEIVED THIS IN THE MAIL. IM HOLLERING?? pic.twitter.com/cUiRRAfrvD — brooke. (@96_brooke) 31 juli 2017

Een persoonlijke boodschap dus, die de toekomstige bruid meteen op Twitter postte. De bruid zette ook de reactie van haar mama online toen ze haar een bericht stuurde over het kaartje. "Yay! Ja, ik heb het niet naar Trump gestuurd," berichtte de mama.

Op Twitter verschenen meteen een heleboel reacties van mensen die ook brieven en kaartjes kregen van de Obama's naar aanleiding van een geboorte, huwelijk of diploma-uitreiking.