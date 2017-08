Experts waarschuwen voor hacken zonnepanelen

Nederland houdt in de gaten of het nodig is de ict-beveiliging van zonnepanelen te verbeteren. Aanleiding is een onderzoek van ict-beveiliger Willem Westerhof van het beveiligingsbedrijf ITsec. Hij stelt dat de stroomvoorziening in Europa gevaar loopt door een beveiligingslek in zonnepanelen. Stroombedrijven zien het probleem niet, maar onafhankelijke experts erkennen het gevaar, aldus de Volkskrant.

Het lek zit volgens Westerhof in de vele duizenden omvormers, apparaten die de elektriciteit afkomstig van zonnepanelen geschikt maken voor het stroomnet. Hij stelt dat de apparaten zo slecht zijn beveiligd dat kwaadwillenden ze op afstand kunnen uitschakelen. In het ergste geval kan hierdoor op een zonnige dag in enkele seconden het equivalent van het stroomverbruik van miljoenen huishoudens wegvallen. Dat kan ertoe leiden dat het elektriciteitsnet in onbalans raakt, waardoor in grote delen van Europa de stroom kan uitvallen.

Volgens een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken staat het ministerie over het rapport in contact met netbeheerder Tennet, dat in Nederland het hoogspanningsnet beheert, en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en zullen “maatregelen worden genomen als blijkt dat dit noodzakelijk is”.