36ste editie Jazz Middelheim in alle rust begonnen

Heel even dreigde de regen spelbreker te worden, maar zodra de eerste muzieknoten door park Den Brandt toeterden, klaarde de hemel op en was Jazz Middelheim klaar voor haar 36ste editie.

Jazz Middelheim is een festival in de oude stijl. Hier geen gehol tussen zeven verschillende podia, of gestommel voor het podium. Hier spelen artiesten sets van bijna anderhalf uur en wordt er echt geluisterd. Er staan ook gewoon stoelen in de twee tenten, wat het comfort voor de – toegegeven, gemiddeld toch wat oudere – liefhebbers zeker ten goede komt. De programmatie kijkt de laatste jaren steeds verder over de grenzen van de jazz heen, en de volgende dagen zorgen onder meer Cinematic Orchestra en Matthew Herbert ervoor dat ook jongeren de weg naar Den Brandt vinden. Maar op dag één mochten de puristen alvast niet mopperen. Mark Guiliana’s Jazz Quartet onderstreepte alvast dat hij niet toevallig met zwaargewichten als Brad Mehldau en Avishai Cohen samenwerkt. Hij was ook één van de drummers op de gitzwarte afscheidsplaat van David Bowie, en Guiliana eerde zijn voormalige werkgever met een in weemoed gedraineerde versie van diens Where Are We Now?. Ook in deze verstilde, subtiele jazzversie bleef het nummer prima overeind. De vier muzikanten speelden sober, maar nooit gezapig. Kortom: een prima opener.

Foto: Patrick De Roo

Belgische jazz in de lift

En er volgde nog meer tromgeroffel. Antoine Pierre geldt als een van de meest getalenteerde drummers in de Belgische jazz. Hij speelt niet alleen bij Philip Catherine, maar vuurt tegelijk ook Tom Barman aan bij Taxi Wars. Lang niet slecht voor een kerel van halfweg de twintig. Pierre beweerde wat zenuwachtig te zijn in aanwezigheid van al die andere topmuzikanten op de affiche, maar eerlijk: daar was niets van te merken. Hij loodste zijn achtkoppige band met zichtbaar plezier door een boeiende, veelzijdige set, die onderstreepte dat Belgische jazz echt wel weer in de lift zit. Bovendien: het spelplezier spatte er – zeker tijdens de knappe dialoog tussen Pierre en pianist Bram De Looze in het nieuwe Spin – haast letterlijk vanaf. Volgend jaar brengt de band een nieuwe cd uit, en de sneak previews die gisteren ontsluierd werden, lieten alvast het beste vermoeden.

Tussen de optredens in de grote tent door kreeg pianist Jozef Dumoulin het podium in de clubstage cadeau. Liefst vier keer mocht hij het podium op, telkens in configuratie met keer op keer andere muzikanten. Niet altijd even geslaagd, maar doorgaans wél experimenteel en zéker gedurfd.

Legende Charles Lloyd

Wat Joshua Redman nadien op de main stage deed, bleek meer ons kopje thee. Hij bewees eer aan Old And New Dreams, de legendarische jazzband waar naast zijn vader Dewey ook iconische muzikanten als Charlie Haden, Don Cherry en Ed Blackwell in figureerden. Zoonlief blies de composities vol overtuiging nieuw leven in en de interactie met de rest van de band was even intens als indrukwekkend. Vooral drummer Brian Blade speelde met zo’n aanstekelijk enthousiasme dat je zelf zin kreeg om achter de trommels te gaan zitten. Enig minpuntje: Redman zwaaide eerst uitvoerig de lof over Jazz Middelheim, maar bleek vervolgens wél de naam van het festival vergeten. De vermoeidheid, wellicht, want zijn vliegtuig was eerder op de dag met vier uur vertraging geland. Maar dus wel: een topconcert.

Foto: Patrick De Roo

Met Charles Lloyd konden ze in Den Brandt uitpakken met een echte legende. De tenorsaxofonist – 79 intussen – speelde met een aantal van de grootste namen uit de jazzgeschiedenis en na een aantal pogingen om met pensioen te gaan, blijkt het bloed toch te kruipen waar het niet gaan kan. Hij bewees alleszins dat jazzcats net als schilders beter worden met de jaren en meer diepgang, meer passie in hun werk stoppen naargelang ze meer levenservaring opdoen. Lloyds spel klonk loepzuiver, melodieus en bleef te allen tijde toegankelijk. Op de koop toe dook meestergitarist Bill Frisell op in de band, die de volgende dagen ook zelf nog een paar keer op de affiche staat, en die combinatie leverde niet zelden vuurwerk op. Een perfecte afsluiter van deze eerste festivaldag.

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

Foto: Patrick De Roo

Bart Steenhaut