Stad wil proef in Rauwelkoven

Geel - Wat als we de voorrang verleggen van Rauwelkoven naar Reiten? Die optie willen de stad Geel en de lokale politie met een proef uitproberen.

De buurtbewoners van Reiten en Rauwelkoven in het Geelse deeldorp Larum klopten eind vorig jaar bij de stad aan om het gevaarlijke kruispunt tussen de twee vernoemde straten aan te pakken. Net op het punt waar hoofdas Rauwelkoven een bocht van 90 graden vormt, sluit Reiten in het midden van de buitenbocht haaks aan. Het gevolg is dat fietsers die uit de richting van Larum-dorp komen in het midden van de bocht moeten stoppen om linksaf naar Reiten te rijden.

Levensgevaarlijk

“Dat is levensgevaarlijk, want het verkeer dat achter je komt, ziet je pas op het allerlaatste moment staan”, klinkt het in de wijk. “Het probleem is vooral dat automobilisten aan hoge snelheid door de bocht vliegen. Nu de stad ook de voorrang van rechts op Rauwelkoven heeft afgeschaft, neemt dat probleem alleen maar toe.”

Snelheid te hoog

De stadsdiensten bogen zich samen met de politie over de kwestie. Schepen van Openbare Werken Ben Van Looveren (CD&V) legde donderdag een optie aan de buurt voor. “Het voorstel van de politie is om de beplanting op de hoek van Reiten en Rauwelkoven te verwijderen en de baan recht te trekken. Zo zou de hoofdas voortaan bestaan uit het rechtdoor lopende stuk van Reiten naar Rauwelkoven. Het verkeer dat op Rauwelkoven vanuit Larum-dorp komt, moet dan voorrang verlenen aan het andere verkeer.”

Stad en politie overwegen om de optie via een proefopstelling uit te testen. De buurt vreest dat de snelheid op Reiten nog verhoogt.

“Op dat bochtige weggetje wordt nu al heel snel gereden. We zouden ook erg geholpen zijn als de stad een eind voor het kruispunt op het wegdek van Rauwelkoven een fietsoversteekplaats zou tekenen, zodat we het kruispunt in feite langs links zouden kunnen passeren.”

De buurt ziet zelf het meeste heil in het doortrekken van Reiten naar het stuk Rauwelkoven richting Larum-dorp. Het stukje Rauwelkoven dat vanuit de richting van de Ringlaan komt, zou daar dan als een T-kruispunt op aantakken. “Maar dan spreken we over grote infrastructurele ingrepen en andere budgetten”, zegt Ben Van Looveren. “Het is in ieder geval een dossier waarover we goed moeten nadenken. Een proefopstelling is een handig hulpmiddel, omdat je de effecten en nadelen merkt voor je het definitief maakt.”