Vijf jaar zomeropvang bij Stap

Turnhout - Speelplein voor kinderen met een handicap’, het is een mondvol. Na vijf jaar gaan Stad Turnhout, Theater Stap en Muylenberg op zoek naar een nieuwe naam voor de bijzondere zomeropvang.

Met een springkasteel, ijsjes en lekkere drankjes werd de vijfde verjaardag van het speelplein voor kinderen met een handicap gevierd. “Vijf jaar geleden hebben we verschillende partners rond de tafel gezet”, aldus schepen van Kinderopvang Peter Segers (sp.a). “Uit dat overleg met ­Muylenberg en Den Leeuweric, die beide volwassenen met een beperking begeleiden, en Theater Stap, dat werkt met acteurs met een mentale beperking, kwam de nood aan een zomeropvang voor kinderen met een beperking aan het licht.”

Al voor de vijfde zomer op rij vangen jobstudenten kinderen met een beperking op in de lokalen van Theater Stap, die tijdens de zomer niet gebruikt worden. Daar zijn de ouders hen dankbaar voor. “Tijdens de zomer is dit onze enige mogelijkheid voor opvang”, vertelt Bieke Wynants. Haar dochter Noa is er deze zomer voor de vijfde keer bij. “Het is hier zo plezant dat ze graag blijft komen. Ze kan knutselen, buiten met water spelen bij warm weer, soms gaan ze zelfs bowlen.”

“De eerste jaren hebben we vooral gefocust op de inhoud”, legt Sam Hufkens van Stad Turnhout uit. “We vertrekken nog steeds vanuit een kleinschalige werking op maat van de kinderen. Nu gaan we op zoek naar een nieuwe naam, een beetje zoals speelpleinwerking Wollebos in het Raadsherenpark.”

Wie zelf een suggestie heeft voor een nieuwe naam, mag die mailen naar sam.hufkens@turnhout.be. In november kiest een jury bestaande uit de speelpleinpartners de winnaar, die wordt beloond met een ontbijt.