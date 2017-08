Zes jaar geleden werd hij gegijzeld door Al Qaeda, nu is Stephen eindelijk terug bij zijn familie

Zes jaar werd hij gegijzeld door een lokale tak van Al Qaeda in Mali. Zes jaar werd over zijn vrijlating onderhandeld. En nu is het eindelijk zo ver: de Zuid-Afrikaan Stephen McGowan werd met zijn familie herenigd. Daarmee is de laatste van de Timbuktu Three vrij. “Nu moet hij verder met zijn leven”, reageert zijn vader, die McGowan moest vertellen dat zijn moeder intussen is overleden.