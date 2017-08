Beerschot Wilrijk boycot projecten Van Campenhout

Voetbalclub Beerschot Wilrijk haakt af voor de parade van de Antwerp Pride. Niet omdat de club problemen heeft met het initiatief, maar wel door een hoogoplopende ruzie met sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA).

Beerschot Wilrijk zou een van de zes topsportclubs zijn die deelnemen aan de parade van de Antwerp Pride van de LGBTQ-gemeenschap. De club haakt echter af, maar voorzitter Eric Roef van Beerschot Wilrijk benadrukt dat dit niets te maken heeft met de gedachte achter de Antwerp Pride.

“Als club steunen we de Pride voor 200% en zijn we bereid om ook een financiële bijdrage te leveren”, zegt Roef. “Dat we weg blijven, heeft te maken met onze onvrede over het beleid van Antwerps sportschepen Van Campenhout tegenover onze club.”

Foto: Walter Saenen

Beerschot Wilrijk vraagt al een tijd meer voetbalvelden voor de jeugdploegen. Zo werden voetbalvelden op de Wilrijkse Pleinen omgevormd tot hockeyvelden. In het Nachtegalenpark kwamen dan weer cricketvelden op de plek van voetbalvelden.

“In april deden we een aanvraag voor onze jeugdwerking, zowel om te trainen als voor competitiewedstrijden”, zegt Roef. “Er kwam enkel een nepoplossing uit de bus. Op de Wilrijkse Pleinen worden bijvoorbeeld containers geplaatst. De kinderen kunnen zich daar omkleden, maar niet douchen. Volgens het kabinet van de schepen moeten kinderen dat maar thuis doen. Woensdagavond kregen we dan een mail van het kabinet waarin stond dat ze ons niet verder konden helpen. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. We beslisten om aan geen enkel project waarbij het kabinet van de sportschepen betrokken is nog deel te nemen.”

“Alles gedaan om Beerschot Wilrijk te helpen”

Sportschepen Van Campenhout heeft strikt genomen niets met de Pride te maken. Hij was wel aanwezig op de persconferentie. Hij is verrast door het standpunt van Beerschot Wilrijk.

“Ik begrijp het niet”, zegt Van Campenhout. “Het is jammer dat ze niet aanwezig zullen zijn op de parade, want het had mooi geweest als alle topsportclubs daar samen een positief signaal hadden ­gegeven.”

De schepen benadrukt dat hij met zijn kabinet alles heeft gedaan om tegemoet te komen aan de vraag naar extra velden voor de jeugdwerking van Beerschot Wilrijk. Zo werden kleinere ploegen op de Wilrijkse Pleinen en Hof ter Beke verplaatst om meer ruimte te creëren voor de Kielse club.

“Ook rond de containers voor de jeugdspelers hebben we alles gedaan wat we konden”, zegt de sportschepen. “Alleen hangen we vast aan de wet van de overheidsopdrachten. Beerschot Wilrijk wou die containers half augustus, maar dat was niet haalbaar. Er zijn nu tijdelijke containers. De definitieve units zullen in september worden geleverd en het sanitaire blok met douches in oktober. Ik snap deze uitval niet en betreur vooral dat ze nu niet mee een positief signaal geven vanuit de sportwereld rond de aanvaarding van ieders geaardheid.”