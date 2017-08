“Elke dag worden er 860.000 dieren afgeslacht om op ons bord te belanden”

De Belg eet jaarlijks gemiddeld zijn eigen gewicht in vlees op. En hoewel de vleesconsumptie in ons land licht daalt, voeren we steeds meer levende dieren uit om in het buitenland te laten slachten. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) opvroeg bij ex-minister voor Landbouw Willy Borsus (MR).

Yoleen Van Camp, Kamerlid en ondervoorzitter van de commissie Volksgezondheid, maakt zich zorgen over de Belgische vleesconsumptie- en productie. De cijfers zijn volgens Van Camp, zelf al zo’n drie jaar vegetariër, “duizelingwekkend”.

“Elke dag worden er zo’n 860.000 dieren afgeslacht om op ons bord te belanden. In totaal komt de balans op goed 300 miljoen geslachte dieren per jaar. Op die manier eet de gemiddelde Belg elk jaar zijn eigen gewicht in vlees op. Het aantal dieren dat uitgevoerd wordt om geslacht te worden, blijft ook stijgen. In vijf jaar tijd met 35%.”

Foto: Wim Dirckx

Shift van rund naar kip

“Concreet werden in 2016 goed 126 miljoen levende dieren – waarvan 125 miljoen kippen, een miljoen varkens en 140.000 runderen – levend uitgevoerd naar het buitenland. Dat is slecht nieuws, want zulk transport gaat gepaard met heel wat dierenleed. Ze zitten in grote groepen op elkaar gepakt, om de winstmarges zo hoog mogelijk te houden”, zegt Van Camp.

Het aantal dieren dat in België aan zijn einde kwam voor consumptiedoeleinden, was nooit zo hoog als in 2016, toen het piekte tot 319 miljoen. “Onze vleesconsumptie neemt wel af, maar we meten ook een shift van rundvlees naar gevogelte op. Daardoor worden meer kippen geslacht en stijgt het absolute aantal slachtdieren”, zegt Yoleen Van Camp.