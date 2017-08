Tekort aan hoofdinspecteurs: opleiding wordt toegankelijker

In ons land zijn er 1.122 hoofdinspecteurs te weinig. Een tekort dat opgevangen moet worden door de opleiding toegankelijker te maken. In de provincie Antwerpen worden nog 68 hoofdinspecteurs gezocht.

De provincie Antwerpen scoort globaal gezien heel goed. Op een vooropgesteld aantal van 739 hoofdinspecteurs zijn er ‘slechts’ 68 te weinig, ongeveer 9% dus. “Uitzonderlijk is de situatie bij de lokale politie Antwerpen”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). In Antwerpen zijn namelijk 275 hoofd­inspecteurs, negen meer dan in principe vooropgesteld.

Negatieve uitschieters zijn volgens de cijfers van Binnenlandse Zaken de Gentse politie (40% te weinig) en de zone Brussel Hoofdstad Elsene (49% te weinig).

Op dit moment beginnen nieuwkomers bij de politie als agent, ­inspecteur of commissaris, afhankelijk van het behaalde diploma. Hoofdinspecteur worden kan alleen via een interne procedure.

Door mensen met een hogeschooldiploma meteen te laten beginnen aan een opleiding tot hoofdinspecteur, wil minister Jambon het tekort wegwerken en talent aantrekken.

“Voor specifieke functies kan je nu al aangeworven worden als hoofd­inspecteur. Als we bijvoorbeeld een islamoloog nodig hebben, is dat iemand met een universitair diploma, die wil navenant verloond worden”, zegt Van Raemdonck. “We willen die rechtstreekse toegang nu uitbreiden.” Dat op die manier mensen zonder ervaring in hogere functies komen, is volgens het kabinet Jambon geen probleem. “Dat gebrek aan ervaring is, zeker op dat niveau, snel weggewerkt.”

Totale hervorming opleiding

Achter de schermen wordt ondertussen gewerkt aan een totale hervorming van het politieonderwijs. “De diploma’s van de politieschool worden gelijkgesteld met andere diploma’s”, legt Van Raemdonck uit. Op die manier zal een diploma van de politieschool ook nuttig worden op de reguliere arbeidsmarkt. “Dat moet mobiliteit tussen de politie en andere jobs vlotter mogelijk maken.”