Antwerp rekent niet meer op Dierckx en Vleminckx, ook twee anderen mogen vertrekken

Antwerp heeft vier spelers laten weten dat ze vanaf vandaag niet meer mogen meetrainen met de A-kern. Opvallendste naam in dat rijtje is die van Tuur Dierckx. Trainer Laszlo Bölöni rekent niet meer op de diensten van de flankaanvaller. Ook Steve Colpaert, Maxime Biset en Bjorn Vleminckx - dat drietal kreeg eerder al te horen naar een andere club te mogen uitkijken - worden niet meer op training verwacht.

Het zal deze ochtend een vreemd tafereel zijn op sportcentrum Brieleke in Wommelgem. Tuur Dierckx, Steve Colpaert, Maxime Biset en Bjorn Vleminckx mogen zich nog wel op de club melden, maar zullen niet meer mogen deelnemen aan de groepstrainingen met de A-kern. Die beslissing heeft de sportieve leiding van de Great Old genomen. Wel kunnen ze van de faciliteiten gebruikmaken om een individueel programma te volgen, maar als ze vanaf nu nog willen trainen met de bal moeten ze zich aansluiten bij de groepstrainingen van de beloften. Op het viertal wordt niet meer gerekend door trainer Laszlo Bölöni. Ook doelman Kevin Debaty kreeg trouwens te horen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club, al kan die wel blijven meetrainen omdat er nu eenmaal drie doelmannen nodig zijn.

Tuur Dierckx. Foto: Photo News

Nadat eerder met Johanna Omolo al een sterkhouder van de kampioenenploeg verrassend naar Cercle Brugge vertrok, komt ook de melding dat er niet meer op Tuur Dierckx wordt gerekend als een verrassing. Dierckx was een jaar geleden nog dé toptransfer van de Great Old. De flankaanvaller legde toen een aanbod van Standard naast zich neer om met Antwerp voor de promotie naar eerste klasse te strijden. Ook in die promotiestrijd was hij van grote waarde met drie goals en drie assists in de beslissende fase van het tweede periodekampioenschap.

Dat ook Colpaert, Biset en Vleminckx niet meer mogen meetrainen, ligt niet in de lijn met wat de club eerder verklaarde in gesprekken met de spelers. Toen eerder dit seizoen gezegd werd dat ze op zoek mochten naar een andere club werd daar bij verteld dat ze wel nog met de A-kern mochten blijven trainen uit erkentelijkheid voor wat ze de voorbije twee jaar hebben gepresteerd.

De spelers moeten nu op zoek naar een nieuwe club. Colpaert en Dierckx hebben elk nog een contract tot 2020, de verbintenis van Vleminckx en Biset loopt nog tot eind dit seizoen.