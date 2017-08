Victor Campenaerts Belgische koersgeschiedenis : “Allez, jong. Ik, de beste van Europa...”

Op zijn achttiende had hij nog nooit een koers gereden, op zijn 25e zorgt Victor Campenaerts voor Belgische koersgeschiedenis: de eerste Europese kampioen bij de profs ooit. Tony Martin en Tom Dumoulin waren er in het biljartvlakke Denemarken niet bij. Het is de Antwerpenaar een zorg. “Dit was mijn beste tijdrit ooit. Quasi perfect. Zelfs al was ik tweede geworden, dan nog was ik supertevreden geweest.”