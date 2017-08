Ranst - De cijfers voor 2016 bewijzen dat ook in Ranst het aantal daklozen toeneemt. OCMW-voorzitter Nicole Damen (CD&V) zet de cijfers op een rij.

“Vorig jaar hebben we in totaal 32 daklozen geteld. Wellicht zijn het er meer, want niet iedereen vraagt om hulp. De noodopvang neemt toe want we moesten bijna honderd noodnachten meer optekenen in 2016 ...