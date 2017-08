Niel - Frank Benneke (51) werd zestien jaar geleden invalide na een zwaar ongeval. Sindsdien moet hij rondkomen met amper 600 euro per maand. “Dat lukte omdat er nog geld op mijn rekening stond. Maar dat geld is ondertussen ook helemaal op.”

Frank Benneke had vroeger een eigen transportfirma. “Ik had flink wat werk en kwam toen financieel rond. Tot ik in 2001 een zwaar ongeval kreeg in Aartselaar. Een landbouwtractor stopte niet op een kruispunt ...