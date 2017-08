Nafi Thiam als superster onthaald: “Een legende? Daarvoor ben ik niet begonnen met atletiek”

“The next superstar of athletics”. “Een mogelijk rolmodel zoals Usain Bolt.” Nafi Thiam is hier in Londen “the one to watch”. Maar koningin op dit WK of outsider vorig jaar op de Olympische Spelen, het doet haar evenveel. “Wat de wereld denkt over mij, dat verandert niets.” Vanaf morgen te zien in het Olympic Stadium: olympisch kampioene Nafi Thiam, superster tegen wil en dank.