Apotheken weigeren mensen die dure medicijnen vragen

Kleine apotheken weigeren steeds vaker patiënten die erg dure medicijnen nodig hebben, bijvoorbeeld voor auto-immuunziekten of hiv-behandelingen. “Het gaat om bestellingen die ons vele duizenden euro’s kosten. De patiënt betaalt ons een fractie van dat bedrag, maar op de rest van het geld – dat van de overheid komt – moeten we soms anderhalve maand wachten.”

“Laatst kwam een patiënt om een bepaalde hoeveelheid hiv-remmers vragen”, vertelt een apotheker. “Die bestelling kostte ons 6.000 euro. Ik zag dat financieel niet zitten, en heb de man naar een collega doorgestuurd”, klinkt het eerlijk.

En dat gebeurt wel vaker, weten ze bij het expertisecentrum ­Sensoa, dat mensen met hiv ondersteunt. “In die mate dat we een dossier aan het aanleggen zijn, en overleg met de apothekers vragen, kwestie van een oplossing te vinden. Het kan niet zijn dat mensen apotheken moeten afdweilen om aan hun medicatie te geraken”, aldus Sensoa-woordvoerder Boris Cruyssaert.

De Belgische apothekersvereniging erkent het probleem. ­“Patiënten verblijven steeds korter in het ziekenhuis, waardoor ze vaker dan voorheen bij een apotheek terechtkomen voor duurdere medicatie”, zegt Jan Depoorter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

“Vooral voor kleine apotheken is het niet altijd vanzelfsprekend deze duurste medicijnen voor te ­financieren, zeker niet wanneer je meerdere patiënten hebt die dergelijke dure medicatie nodig hebben”, zegt Depoorter. “De patiënt betaalt immers maar een kleine bijdrage, de rest krijgt de apotheker nadien van de overheid terugbetaald. Maar als apotheek moet je in sommige gevallen anderhalve maand op dat geld van de overheid wachten. Niet iedereen kan dat financieel dragen.”

Zeer kleine winstmarges

Een apotheker bevestigt dat. “Door het teveel aan apotheken in ons land, de zware concurrentie van de ketens en de druk van de overheid op onze prijzen, zijn de winstmarges sowieso al ontzettend klein geworden. Als ‘kleine’ apotheker dan nog eens maandelijks voor duizenden euro’s van de allerduurste medicijnen moeten bestellen, is niet eenvoudig. Zeker niet omdat je als apotheker op die dure medicijnen – en de vele rompslomp die daarbij komt kijken – amper meer verdient dan op de verkoop van een simpel doosje pijnstillers.”

Ook de apothekersvereniging APB wil een oplossing voor dit probleem en is bereid aan tafel te gaan zitten met de overheid en de patiëntenverenigingen. “Al willen we toch ook beklemtonen dat mensen vandaag wel degelijk aan hun medicatie geraken. Maar soms niet in de eerste apotheek die ze binnenstappen.”