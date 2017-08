Jaarlijkse volleybalfeest is aan twintigste editie toe

Mechelen - Op de Mechelse Grote Markt is gisteren het jaarlijkse volleybalfeest van start gegaan. ‘Sporten onder den Toren’ is dit jaar aan zijn twintigste editie toe.

Voor ‘Sporten onder den Toren’ is in totaal 700 ton zand aangevoerd. “Voor een perfect spel is een dikte van dertig centimeter zand vereist. In totaal hebben wij een strand van 1.600 vierkante meter aangelegd”, zegt schepen van Sport Walter Schroons (CD&V). “De beachvolleyballers spelen op zes terreinen tussen de Sint-Romboutstoren en het stadhuis. Bestaat er een mooiere locatie om te volleyballen?”

Foto: Dirk Vertommen

Meer dan 130 ploegen met in totaal 750 volleyballers geven vier dagen lang het beste van zichzelf tijdens het zomerse toernooi. “Heel wat vrijwilligers en jobstudenten zorgen samen met de sportdienst voor het sportieve verloop van de vierdaagse: terreinen klaarzetten, scheidsrechters leveren, het secretariaat en de bar bemannen”, vertelt Schroons.

Het evenement, een organisatie van de sportdienst en Mavoc Mechelen, is dit jaar overigens aan zijn twintigste editie toe. Zowel ploegen van bedrijven als recreatieteams en landelijke en provinciale spelers nemen er aan deel.

“We zitten nu echt aan het maximale aantal ploegen dat we kunnen laten deelnemen”, zegt de schepen nog. Nog tot en met zondag vindt het toernooi plaats. Vanaf volgende week dinsdag 8 tot en met donderdag 10 augustus wordt de zandbak ingepalmd door Mechelen Kinderstrand.

Foto: Dirk Vertommen