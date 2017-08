Bouwbedrijf voert compleet rookverbod in

Mechelen - In vier kantoren van de Mechelse Willemen Groep geldt sinds deze week een compleet rookverbod. Ook buiten een sigaretje opsteken, is op het bedrijventerrein niet meer toegelaten.

In de vier kantoren in Mechelen werken zo’n 125 mensen en daar zitten ook rokers tussen. Die hebben het voorbije jaar allemaal de kans gekregen om een rookstopbegeleiding te volgen. Op kosten van het bedrijf. Het zette daar een campagne voor op. “Tien mensen hebben in de zomer van vorig jaar een infosessie gevolgd. Daarvan zijn er drie met de begeleiding begonnen”, zegt woordvoerder Loïc Verstraeten van Willemen Groep.

“Het geheim van een goede campagne is blijkbaar niet om ze te starten, maar om ze vol te houden. Daarom hebben we ze gedurende een jaar aangeboden”, stelt CEO Tom Willemen. Dankzij de begeleiding zijn uiteindelijk twee personeelsleden gestopt met roken. Een derde werknemer lukte het op eigen kracht. Begin deze week, na het einde van het bouwverlof, heeft het bedrijf een volgende stap gezet. Roken is voortaan compleet verboden op het terrein van vier kantoren, ook buiten. “We hebben de asbakken die er stonden weggenomen. Toen ik begon te werken, werd er nog gerookt op kantoor en zat ik in een bedampt lokaal. Zoiets kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen”, zegt Willemen.

Gezondheid

“De drijfveer is vooral de gezondheid van onze mensen. Iedereen beseft stilaan wel dat roken schadelijk is, denk ik. Of dat hoop ik toch. De arbeidsgeneesheer bevestigt dat ook. Bovendien stelden we in sommige van onze vestigingen vast dat er een stijging was van het aantal rokers. Wij verliezen liever geen competente mensen door ziekte of fatale gevolgen van het roken”, vertelt Tom Willemen.

Stefanie Volckerick (26), boekhoudster in het bedrijf, rookte een pakje gedurende een tot twee dagen. “Ik rookte nog niet zo heel lang. Ik was ook al eens gestopt. De begeleiding op het werk vond ik een mooie kans om opnieuw te proberen. Het feit dat ik aan kinderen wil beginnen, was een extra motivatie om te stoppen. Tijdens de middagpauze rookte ik gemakkelijk drie tot vier sigaretten en tijdens de twee andere pauzes telkens eentje”, vertelt Stefanie.

Haar collega Ilse Van Den Bosch (42) rookte al sinds haar zestiende. “Ik rookte vijftien tot twintig sigaretten per dag. Op het werk bleef het bij mij redelijk beperkt, maar ik haalde ’s avonds alles in. Ik had er al vaak over nagedacht om te stoppen, maar het kwam er niet van”, vertelt ze.