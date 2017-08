Cartoonist en televisiester in Syrië, nu refterhulp in het MAS

Antwerpen -

Hij presenteerde in Damascus het nieuws en tekende er live op televisie cartoons over. Tot de dag dat de Syrische regering zijn kritische tekeningen niet meer apprecieerde. Ibrahim Jaza vluchtte naar Europa en werkt sinds kort in de keuken van het MAS. Maar op Museumnacht mag hij zijn tekenpen nog eens bovenhalen. Wie wil, kan er zich in een cartoon laten vereeuwigen.