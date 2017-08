Denemarken bereikt als eerste de finale op EK voetbal

De Deense vrouwen hebben donderdag ten koste van Oostenrijk de finale bereikt op het EK voetbal voor vrouwen in Nederland. Denemarken was in Breda na een lange avond het best in het nemen van de strafschoppen (3-0). Voordien werd er noch in de reguliere tijd, noch in de verlengingen gescoord.

Voor Oostenrijk had vroeg in het duel Puntigam (13.) al een strafschop gemist. Ook in de penaltyseries kregen de Oostenrijkse vrouwen geen enkele van de drie strafschoppen tegen de netten.

Voor Denemarken is het de eerste keer dat het een EK-finale gaat spelen. De tegenstander komt uit het duel tussen Nederland en Engeland later deze avond. De finale is zondag in Enschede.