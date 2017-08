Thiam blikt vooruit op WK atletiek: “Iedereen verwacht dat ik win, maar zo simpel is het niet”, Borlées bekijken het nuchter

Nafi Thiam begint zaterdag om 11u aan de zevenkamp op het WK atletiek in Londen. Na haar olympische titel in Rio en haar geweldige score van 7.013 punten in Götzis zijn de verwachtingen steeds hooggespannen bij Nafissatou Thiam. Toch blijft Thiam zelf koel onder alle verwachtingen op de zevenkamp van zaterdag en zondag op het WK atletiek in Londen. Broers Borlée zullen persoonlijke records moeten breken om individuele finale te halen.

“Ik doe het niet voor de titels of voor de medailles. Ik wil enkel zo goed mogelijk presteren. Als ik goed presteer, zal het klassement wel voor zich spreken. Maar ik wil niet spreken over het klassement. Waarom zou ik me focussen op iets dat niet enkel van mezelf afhangt?”

Toch beseft Thiam dat alle ogen op haar gericht zullen zijn. “Iedereen verwacht dat ik win. Daar kan ik niets aan doen. Ik besef dat dit gebeurt omdat ik zeer goed gepresteerd heb tot nu toe. Ik zal zoals altijd mijn uiterste best doen en ik zal proberen om er niet te veel op te letten. Het is niet zo simpel als het lijkt. Op de piste zal ik niet meer punten krijgen omdat ik de olympische kampioene ben. Iedereen zal me de ontgoocheling van het jaar vinden als ik een andere medaille dan de gouden win, terwijl veel atleten van eender welke medaille dromen. Ik heb hard gewerkt voor dit kampioenschap en ik zou niet teleurgesteld zijn.”

De tegenstand

Goud is naar eigen zeggen dus geen obsessie voor de nog altijd maar 22-jarige Thiam. “Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om het goud te veroveren, maar het is geen obsessie. Ik ben niet de enige die daar de kwaliteiten voor heeft. Ik denk dat we na Götzis met vier om de titel zullen strijden (de Duitse Carolin Schäfer, de Letse Laura Ikauniece-Adminina en de Britse Katarina Johnson-Thompson). Maar er kan natuurlijk ook een verrassende winnaar uit de bus komen. In Rio had niemand verwacht dat ik ging winnen.”

Thiam verdeelt haar tijd nog altijd tussen studeren en atletiek, maar ze denkt er niet aan om haar studies op te geven. “Ik denk niet dat ik beter zal worden door steeds maar meer en meer te trainen. Ik zou me kunnen blesseren en geen progressie meer boeken. Wat ik wil, is beter trainen. Dat is de sleutel tot succes. Mijn resultaten bewijzen dat we de dingen goed aangepakt hebben. Ik denk dat ik nog beter kan worden, maar ik ken mijn limieten niet. Hier op het WK werken we zaterdag het laatste nummer af om 22u00 en moeten we de dag erna opnieuw beginnen om 10u00, dus het zal moeilijk worden om even goed te doen als in Götzis.”

Ook bevestigde Thiam nog eens dat ze niet zal deelnemen aan de hoogspringcompetitie op dit wereldkampioenschap. “Dat zou me niet opbeuren indien ik niet goed presteer op de zevenkamp.”

De Borlées

Met een aanwezigheid op respectievelijk vier en vijf wereldkampioenschappen, in een carrière van tien jaar, hebben tweelingbroers Jonathan en Kevin Borlée al een lange loopbaan achter de rug op de loodzware 400m. Zaterdagmorgen moet het duo zich proberen te plaatsen voor de halve finales op die 400m. De finale staat zondagavond op het programma.

In veel betere fysieke omstandigheden dan twaalf maanden geleden op de Spelen in Rio, verdedigen Kevin en Jonathan in Londen een respectievelijk 12e en 21e chrono op 56 deelnemers.

Foto: pol de wilde - corelio

Medaillekansen zijn er nauwelijks op een 400m waarop de topprestaties als paddenstoelen uit de grond blijven schieten. “Maar je persoonlijk record breken, zelfs al ben je 29, is ook enorm motiverend”, counterde coach en vader Jacques Borlée al lachend. “Objectief bekeken strijden mijn jongens voor de laatste twee finaleplaatsen. Ze leven sereen toe naar de wedstrijd. De trainingen zijn goed, al is dat natuurlijk geen garantie. Maar ik heb er vertrouwen in.”

“Een tijd in de buurt van de 44.50 of 44.60 zullen we zeker moeten lopen”, erkende Kevin. De persoonlijke records van Kevin (44.56) en Jonathan (44.43) komen op die manier in de buurt. “Maar ik denk dat dat mogelijk is. Ik heb tevreden over mijn niveau op dit moment.”

Broer Jonathan benadrukte dat de vorm in stijgende lijn is. “De race in Madrid (waar Jonathan zijn WK-minimum liep in 45.09, red.) heeft voor een beter gevoel gezorgd. Mijn eerste 200 meter daar waren erg goed, misschien zelfs te snel. Ik verbruikte te veel energie in het begin. Normaal gezien heb ik op het einde van mijn race nog iets meer energie nodig.”

Goede tijden lopen in Londen zal minder eenvoudig zijn in vergelijking met de Spelen in 2012. De capaciteit van het Olympisch Stadion werd teruggebracht tot 60.000 plaatsen, waardoor de wind meer aanwezig kan zijn. En het waaide hard de voorbije dagen in Londen. “Er is inderdaad veel tegenwind in het eerste deel van de race”, aldus Kevin. “Maar daar ben ik niet mee bezig. Ik heb er toch geen controle over.”