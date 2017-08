Scholen en woonwijk in één

Brasschaat - Het Kaarts Potentieel is een nieuw burgerinitiatief dat positief wil meewerken aan het project in de wijk Kaart, waar drie naast elkaar gelegen scholen worden gerenoveerd. Er komen ook woningen.

Op dit ogenblik heeft het gemeentebestuur vijf teams geselecteerd die een ontwerp mogen indienen. Tjeu Leenders uit de wijk Kaart heeft het initiatief genomen om een aantal bewoners te verzamelen om hieraan op een positieve manier mee te werken.

“Het idee is gerijpt toen de gemeente anderhalf jaar geleden de plannen voorstelde. De scholen zijn inderdaad aan renovatie toe, maar dit project houdt ook een groot potentieel in voor de wijk. We willen in elk geval niet vanuit een angstgevoel vertrekken. We willen mensen aantrekken die mee willen denken”, zegt Tjeu Leenders.

Het Kaarts Potentieel heeft intussen alle betrokken partijen gecontacteerd. “We hadden de indruk dat veel mensen zaten te wachten tot het hele project zou mislukken. Daarom willen we voor verbinding zorgen. Het is op zich al een zeer goede zaak dat scholen van verschillende netten, het katholieke en het gemeentelijke, tot een mooie samenwerking kunnen komen. Daarnaast moet er een ontmoetingsruimte komen in de wijk. Want die is er nu niet. Op de schoolsite staat Zaal Berkenhof, verder in de wijk is er Zaal Eekhoorn en er is ook nog het Mariadomein aan de kerk”, vervolgt Tjeu Leenders.

De mensen van het Kaarts Potentieel begrijpen dat de bouw van woningen op de schoolsite ervoor moet zorgen dat het hele project financieel haalbaar is. “Maar we opteren toch voor een minimale bewoning, kwestie van verkeersoverlast te vermijden. Op de schoolsite is er zeer veel groen, dat is uniek en moet daarom zo veel mogelijk behouden worden. We hopen echt dat zo veel mogelijk mensen uit de wijk mee participeren. Dit project biedt zeer veel kansen, het is een opportuniteit die we moeten aangrijpen”, zegt Tjeu Leenders.

Kaartspotentieel@gmail.com