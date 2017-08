Drie maanden ongemak aan fietsostrade

Essen - Aquafin voert nog tot eind oktober rioleringswerken uit aan de fietsostrade op de Kalmthoutsesteenweg in Essen.

De werkzaamheden duren in totaal ongeveer drie maanden. In de eerste fase zal de fietsostrade onderbroken zijn. Fietsers moeten tijdelijk de omleiding volgen via de Steenovenstraat, Kortestraat, Achterstraat, Wildertse Duintjes en de Schaapsbaan. Omdat in september de scholen weer opengaan en de fietsostrade veel gebruikt wordt door scholieren, zijn alle Essense scholen op de hoogte gebracht. Zij zullen hun leerlingen updaten. Het gemotoriseerd verkeer moet tijdens de werken over één rijstrook, met beurtelings verkeer aangestuurd door verkeerslichten. Op het moment dat de riolering geplaatst wordt, is er tijdelijk geen toegang tot de woning (met de auto). Een deel van de Schaapsbaan wordt één week afgesloten voor alle verkeer. De aannemer zal de bewoners daar tijdig over verwittigen.

www.aquafin.be, www.essen.be