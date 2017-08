Larum feest

Geel - De Larumse Dorpsfeesten zijn een traditie voor elke Larumnaar! Het eerste weekend van augustus zal ook in 2017 weer in het teken staan van gezelligheid, plezier, animatie en muziek.

Vorig jaar zetten pakten de dorpsfeesten reeds uit met een openluchtcinema. Een waar succes zo bleek en daarom breidt Larum hier ook dit jaar een vervolg aan. Na een pol bij onze leden van de Landelijke Gilden werd er massaal gekozen voor de film Pippa. Een film voor het brede publiek met in de hoofdrollen Nathalie Meskens en Tom Van Dijck.

Larum wil de weg van de vernieuwing echter nog doorzetten. Nu de parochietuin officieel geopend werd, besloten ze om de feesten anders in de kleden. Zo krijgt het springkasteel nu een plaats in de afgesloten tuin en wordt er zelfs een tweede kasteel aangerukt voor de kleinere kids. Ouders zullen van dichtbij een oogje in het zeil kunnen houden terwijl ze zelf met vrienden gezellig een drankje nuttigen.

De cocktailbar heeft ook een upgrade gekregen. Naast nieuwe cocktails, gin en cava pakken ze dit jaar ook uit met een gezellige loungezone.

’s Avonds zal de parochietuin sfeervol verlicht worden en biedt het plaats aan iedereen die zich niet in de drukte voor het podium wil mengen maar liever rustig iets wil drinken en komt voor een gezellige babbel.

Stille momenten tijdens de opbouw en soundcheck van onze groepen behoren ook tot het verleden. Een DJ vult deze leemtes op!

En weg met die minder goede stoelen! De opmerkingen die Larum hierover mochten ontvangen, kregen een oplossing.

Op deze manier wil Larum het elke bezoeker aangenamer, kwaliteitsvoller maar bovenal onvergetelijk maken.

Programma

Op zondagochtend wordt rond 11u traditioneel gestart met het Oberbayern orkest van onze Larumse Harmonie (Koninklijke Harmonie Katholiek Jonge Wacht). Zij openen de dorpsfeesten met een traditionele maar zeer aangename noot.

Op de middag kan je de beentjes onder tafel schuiven voor lekker knapperige frietjes met steak friet of vidé. Reserveren hoeft niet, er is genoeg voor iedereen. Dit jaar staan er ook tentjes in de tuin, zodat er meer ruimte wordt gecreëerd om gezellig te genieten in de schaduw van de bomen.

Met de Geelse cheerleaders van Cheerfactory wordt het namiddagprogramma om 14u op een weergaloze manier geopend.

Knetter Kidsband brengt vervolgens live, covers van de bekendste kinderliedjes.

Charel & Co is een heel special gast, moeilijk in één vakje te plaatsen, tussen theater, straattheater, comedie en vertelkunst. Hij neemt ons mee in zijn kinderlijke wereld vol fantasie.

Alcazaer di Gio is een tovenaar die mensen een magische tijd laat beleven.

Bart Lauwers is een balvirtuoos uit Holven. Met zijn voetenwerk brengt hij een wervelende act met een voetbal.

Ondertussen is het chillen in de tuin. Loungen bij de cocktailbar met een heerlijke cocktail terwijl de kinderen hun hartje kunnen ophalen bij onze ballonplooier, grimeurs of op één van onze springkastelen.

Vanaf 17u worden we ondergedompeld in de Ierse sferen van Jameson & Power. Het avondprogramma vangt aan om 20u stipt met De Bonanzas, een absolute Kempische topband met sixties muziek, actueler dan ooit! We sluiten af met een topcoverband XQUEEZE. Zij brengen tophits aan de lopende band.