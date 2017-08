Jobstudenten aan de slag op camping en groendienst: “Dit is een goeie manier om af te kicken van Snapchat”

Zandhoven -

Jobstudenten worden vaak ingeschakeld op plaatsen waar het ’s zomers veel drukker is dan tijdens het jaar. Zo moet ook viersterren-camping Floreal Het Veen in Sint-Job-in-’t-Goor alle zeilen bijzetten in de grote vakantie. Djino (16) en Amber (15) werken er vijf weken als jobstudent in de animatie.

Caro Van Geel (23) uit Sint-Job helpt al voor de vijfde zomer op rij in de cafetaria van camping Floreal Het Veen. “Het is soms hard werken.”

De gemeente Zandhoven schakelt ’s zomers zo’n vijf à zes studenten in op de groendienst. Robbe en Kobe helpen deze zomer bij het werk. “De job is gevarieerder dan je denkt.”