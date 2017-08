Koekelkoren en van Walle gaan door naar de achtste finales op WK Beachvolley

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben zich donderdag geplaatst voor de achtste finales op het WK beachvolley in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Het Belgische duo, het negentiende reekshoofd in Wenen, klopte de Nederlanders Alexander Brouwer en Rob Meeuwsen, de wereldkampioenen van 2013 en bronzen medaillewinnaars op de Spelen in Rio, na 48 minuten in drie sets (17-21, 22-20 en 15-10).

In de groepsfase waren Koekelkoren en Van Walle na twee zeges al zeker van de zestiende finales. Het duo won van de Marokkanen Mohamed Abicha en Zouheir Elgraoui en de Letten Rihards Finsters en Edgars Tocs en verloor nadien haar (overbodige) slotwedstrijd tegen de Russen Nikita Liamin en Viacheslav Krasilnikov, het zesde reekshoofd.