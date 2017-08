Sander Gille en Joran Vliegen overleven kwartfinales Challenger Biella niet

Sander Gille en Joran Vliegen zijn donderdag onderuit gegaan in de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Italiaanse Biella (hardcourt/106.500 euro).

Het Belgische duo werd na één uur en 40 minuten in twee spannende sets (7-6 (8/6) en 7-6 (7/5)) geklopt door thuisspelers Matteo Donati en Stefano Napolitano. Er komt zo een einde aan de zegereeks van Gille en Vliegen. Het duo won acht partijen op rij, maar weet in Biella geen derde Challengertitel op rij te behalen.

De voorbije weken trok het duo in Tampere en Scheveningen wel aan het langste eind en telt zo al vijf gezamenlijke Challengertitels op haar palmares. Zowel de 24-jarige Vliegen (ATP 112) als de 26-jarige Gille (ATP 115) stonden nooit beter geplaatst in de ATP-ranking in het dubbelspel.