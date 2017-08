Arcelor Mittal roept hackers op hun systeem te ‘kraken’ en zo te verbeteren

Het staalbedrijf Arcelor Mittal schrijft een opmerkelijke wedstrijd uit: ze roepen hackers op om hun systeem te onderzoeken. Ze hopen daarmee een belangrijk informaticaprobleem te kunnen oplossen.

Op challenge.arcelormittal.com kunnen informatica-experts en zogenaamde hackers terecht om zich in te schrijven voor een ‘hackaton’, dat is een 48 uur durende wedstrijd waarbij de experts data van het bedrijf in handen krijgen en vervolgens moeten nagaan of ze de fouten uit het informaticasysteem kunnen halen.

Het probleem situeert zich bij de verzinkingsinstallatie, daar zijn er soms moeilijkheden bij het begin van het proces. In de installatie worden stukken staal aan elkaar gelast, maar soms breekt een las waardoor de continuïteit van het geheel niet langer verzekerd is. Arcelor Mittal hoopt nu dat experts kunnen achterhalen wanneer een las ongeveer zal breken, zodat ze de machine daarop kunnen voorbereiden. Na de hackaton volgt een evaluatie van de aangeleverde ideeën. De winnaar wacht prijzengeld.