“Zelfgemaakte aftersun: snel, goedkoop en nog lekker ook”

Antwerpen -

Koffer aan het inpakken en geen aftersun in huis? “Dan maak ik die snel zelf even klaar”, zegt Natalie Schrauwen (37). “Wat komkommer, een stuk aloë vera, wat kamillethee en lavendelolie in de blender, in vijf minuten is het klaar.” Met haar bedrijfje Les Odettes is ze voltijds creatief bezig met natuurlijke producten. Zo geeft ze onder meer workshops om zelf cosmetica te leren maken en schrijft ze ook boeken.